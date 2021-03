Mattarella consegna a Rosa Oliva cavalierato gran croce

ROMA, 12 MAR - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto oggi al Quirinale la signora Rosa Oliva alla quale ha consegnato l'Onoreficenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. E' quanto scritto in una nota della presidenza del Consiglio. Rosa Oliva, nel 1960, vinse il ricorso alla Corte Costituzionale, dopo il rifiuto di ammetterla al concorso per la carriera prefettizia, in quanto donna. La sentenza della Consulta a suo favore fu una decisione storica e aprì i concorsi pubblici anche alle donne. (ANSA).