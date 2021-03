Covid: verso ok in Cdm ai congedi parentali

ROMA, 12 MAR - Il Consiglio dei ministri dovrebbe dare il via libera all'anticipo dei congedi parentali, in relazione alle nuove chiusure determinate dalla stretta Covid e dall'aumento delle zone rosse. Lo si apprende da fonti di governo mentre è in corso il Cdm: la misura sarebbe all'esame in questi minuti. La proposta sarebbe stata avanzata dal ministro della Famiglia Elena Bonetti, sostenuta dal ministro agli Affari regionali Maria Stella Gelmini. (ANSA).