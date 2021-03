Fisco:Casellati,tempi rapidi soluzione liti aiutano economia

ROMA, 12 MAR - "Il fattore tempo, che in tutti i settori dell'ordinamento giudiziario è una condizione fondamentale per garantire la certezza del diritto, assume nel settore tributario una rilevanza particolare. Dall'affidabilità ed efficienza del sistema della giustizia tributaria dipende la possibilità di garantire l'effettiva tutela del contribuente, che è uno dei pilastri del nostro sistema impositivo oltreché un bene di grande valore economico. Garantire una risoluzione più rapida possibile delle liti fiscali crea infatti certezza e fiducia negli operatori del mercato e questo contribuisce a rendere più competitiva l'economia italiana". L'ha detto la presidente del Senato Elisabetta Casellati, intervenendo all'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario in corso a Palazzo Giustiniani. "Purtroppo, il procedimento di definizione delle liti fiscali, che pure è mediamente più rapido rispetto a quello di altre giurisdizioni, registra in Cassazione una grave 'crisi dell'arretrato'. Sono circa 55.000 i ricorsi tributari pendenti presso la Cassazione e i tempi di giacenza sono in media di 4 anni - ha sottolineato ricordando che "gli sforzi compiuti dalla Corte suprema nel 2019 per smaltire il contenzioso sono stati in parte vanificati dal rallentamento dell'attività giurisdizionale dovuto all'emergenza epidemiologica". Da qui "l'appello a una riforma organica del processo. Sono attualmente all'esame della commissione Giustizia del Senato alcuni disegni di legge in materia - ha aggiunto la presidente - Non voglio entrare nel merito del dibattito, ma mi domando se le cause dell'arretrato fiscale siano legate esclusivamente a problemi strutturali del rito tributario ovvero se già oggi, a legislazione vigente, si possa fare qualcosa per migliorare la situazione. Penso ad esempio alla capacità di autoriformarsi, di cui la giustizia tributaria ha dato prova telematizzando il processo tributario in tempi rapidissimi rispetto ad altri settori dell'ordinamento giudiziario". (ANSA).