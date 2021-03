Verso nomina in Cdm sottosegretario Sport, ipotesi Vezzali

ROMA, 12 MAR - Dovrebbe arrivare oggi in Consiglio dei ministri la nomina del nuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport. Il punto comparirebbe in un'integrazione dell'ordine del giorno del Cdm, inviata ai ministri nella serata di ieri. Per il ruolo si fa il nome, in ambienti della maggioranza, dell'ex schermitrice ed ex deputata Valentina Vezzali. (ANSA).