Letta, annuncio candidatura a segreteria Pd, è in crisi profonda

ROMA, 12 MAR - "Sono qui ad annunciare mia candidatura alla guida del Pd". Così Enrico Letta in un video su twitter, ricordando che il partito "oggi vive una crisi profonda". "Lo faccio per amore della politica e passione per i valori democratici", aggiunge Letta che ringrazia Nicola Zingaretti. (ANSA).