Recovery: nuovo testo in Parlamento, indica le tappe

ROMA, 12 MAR - Gli investimenti del Piano di ripresa e resilienza nazionale per accedere al Next Generation Eu raggiungono i 46,3 miliardi per la digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; 69,8 miliardi per "rivoluzione verde e transizione ecologica"; 31,98 miliardi per le infrastrutture per la mobilità sostenibile; 28,49 miliardi per il sistema educativo e ricerca; 27,62 miliardi per inclusione e coesione sociale; 19,72 miliardi per il sistema sanitario. Il ministero dell'Economia ha inviato in Parlamento un testo 'aggiornato' del piano Recovery, con sei schede tecniche di approfondimento che l'ANSA ha potuto visionare. Si tratterebbe dell'ultima versione, in inglese, che non modifica gli importi indicati in gennaio, importi che affiancano agli investimenti per le riforme della pa e della giustizia, incentrata sul digitale per una velocizzazione del processo civile. Ma la bozza di oltre 400 pagine riporta le 'milestones' temporali - richieste dalla Ue - entro cui realizzare obiettivi e riforme, sebbene alcuni capitoli siano ancora indicati come 'work in progress'. (ANSA).