Coppa America: partita gara 4, New Zealand avanti

ROMA, 12 MAR - E' partita gara 4 della finale di Coppa America tra il defender New Zealand e Luna Rossa, in corso nella baia di Auckland. Partenza appaiata per le due imbarcazioni, con il team neozelandese che si è portato avanti rispetto alla barca italiana. Dopo tre regate Luna Rossa è in vantaggio 2-1. Al momento il vento è di 9 nodi. (ANSA).