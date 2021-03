Pd e 5s insieme nel Lazio, ma sfuma voto su Rousseau

ROMA, 11 MAR - Sprint sull'ingresso dei 5 stelle nella giunta a trazione dem di Nicola Zingaretti. Le due new entry nell'esecutivo del Lazio, a quanto filtra, saranno ufficializzate già domani. Si tratta di Roberta Lombardi, storico volto del Movimento, a cui andrà l'assessorato alla transizione ecologica e trasformazione digitale, e di Valentina Corrado, per cui è pronta la casella di enti locali, turismo e semplificazione amministrativa. Sfumata la consultazione su Rousseau, arriva la benedizione del reggente Vito Crimi e del fondatore Beppe Grillo. "Anche nel Lazio inizia il cammino verso la transizione ecologica - dice Crimi - Ora ci apprestiamo a compiere un altro importante passo: contribuire al governo della Regione Lazio, con l'obiettivo di realizzare un programma condiviso. Il nostro impegno in Regione si concentrerà principalmente sulla transizione ecologica" con il primo obiettivo di contribuire ad "un futuro sostenibile". (ANSA).