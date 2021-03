'Ndrangheta in Lombardia: Zambetti si è costituito a Opera

MILANO, 11 MAR - L'ex assessore lombardo Domenico Zambetti si è costituito da poco ed è entrato nel carcere milanese di Opera in seguito a una pena definitiva di 7 anni e mezzo di carcere per la vicenda che riguarda le infiltrazioni della 'ndrangheta in Lombardia e il voto di scambio. Zambetti, accompagnato nell'istituto penitenziario alle porte di Milano dal suo avvocato Corrado Limentani, sta vivendo la condanna decisa l'altro ieri dalla Cassazione come "una assurdità". Il suo difensore ha fatto istanza di detenzione domiciliare per motivi di salute, ma il pg Antonio Lamanna ha dato parere negativo. Ora deciderà il Tribunale di Sorveglianza. (ANSA).