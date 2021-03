Covid: un decesso e 204 nuovi casi in Alto Adige

BOLZANO, 11 MAR - Nelle ultime 24 ore in Alto Adige ci sono stati un decesso e 204 nuovi casi covid. L'Azienda sanitaria ha analizzato 1.486 tampini pcr, registrando 133 contagi. Dei 10.195 test antigenici eseguiti ieri 71 erano positivi. Attualmente sono ricoverati 364 pazienti: 44 in terapia intensiva (di cui 3 in Austria), 169 nei normali reparti e 151 nelle cliniche privati. In quarantena attualmente sono 5978 altoatesini. (ANSA).