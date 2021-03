Roma:Salvini,con Draghi fare presto anche su poteri Capitale

ROMA, 11 MAR - "Finalmente. Qualche giornalista qualche anno fa non avrebbe potuto credere che sarebbe stata la Lega a chiedere più poteri per Roma, ma ora ci siamo. Quello di Draghi è il governo della concretezza, mette insieme culture diverse. Così bisogna fare in fretta a Roma come per vaccini". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a una conferenza stampa per presentare un disegno di legge su Roma Capitale. (ANSA).