Covid:fonti Lega,rimborsi rapidi e eventuali chiusure mirate

ROMA, 11 MAR - In vista del consiglio dei ministri la Lega conferma, spiegano fonti del partito, il pieno sostegno al Presidente del Consiglio Mario Draghi che sta lavorando per accelerare sui rimborsi (che saranno accreditati rapidamente e sui conti correnti). Altra novità importante: a differenza del passato, eventuali misure restrittive saranno mirate e annunciate per tempo, così da consentire a famiglie, imprese e lavoratori di organizzarsi. (ANSA).