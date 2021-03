Covid:Fico,grazie ad Università, hanno lavorato in emergenza

ROMA, 11 MAR - "Desidero esprimere l'apprezzamento più sincero a tutte le Università, al corpo accademico, agli studenti, al personale amministrativo, che hanno assicurato, nella fase di emergenza, con dedizione e spirito di sacrificio, la prosecuzione delle attività didattiche, in presenza o a distanza, in conformità alle normative che si sono via via succedute nel corso della pandemia". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico alla firma della convenzione con la Crui per lo svolgimento dei tirocini a Montecitorio. "Le Università - ha aggiunto Fico - sono decisive per la formazione delle nuove generazioni, e sono centri culturali e scientifici essenziali per la crescita del Paese, per il suo futuro. E credo che sia estremamente significativo che in un momento così complesso per la nostra comunità, il numero di immatricolazioni sia aumentato, in particolare al Sud". (ANSA).