Covid: Decaro, aumento contagi, aspettiamo nuove restrizioni

BARI, 11 MAR - "Il Governo nelle prossime ore credo che prenderà dei provvedimenti rispetto alla situazione che sta peggiorando in tutta Italia. Ormai il suono delle ambulanze in città tende ad aumentare come è successo nel periodo del lockdown dell'anno scorso. Siamo preoccupati per quello che potrà accadere, questa è la fase in cui la curva sta salendo". Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, in una diretta facebook che ha fatto ieri sera "ad un anno dal primo lockdown". "Mi arrivano telefonate, dalla zona di Brescia, dall'Emilia Romagna, dalla Toscana, di tanti colleghi - ha detto Decaro - che vedono all'interno degli ospedali un tasso di occupazione dei reparti Covid e delle terapie intensive che tendono ad aumentare, come a Bari, dove in pochi giorni siamo arrivati a 3.600 contagiati in città". "Non so cosa ci dirà il Governo, perché la variante inglese sta portando ad un aumento di contagi in tutto il nostro Paese - ha detto ancora il presidente Anci - , quindi ho paura che si saranno ulteriori restrizioni che sono necessarie per evitare che tante persone possano perdere la vita quando si intasano i reparti di terapia intensiva". (ANSA).