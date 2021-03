P.a.: Draghi, patto è primo passo, quasi tutto resta da fare

ROMA, 10 MAR - "Il patto è sicuramente un evento di grande importanza, per il metodo, per il contenuto e per questa relazione di dialogo che c'è. Ma è, ricordiamocelo, il primo passo. Molto, se non quasi tutto, resta da fare. Ed è con l'augurio che sapremo tenere fede al contenuto di questo piano, alle aspettative , alle promesse di questo piano che vi ringrazio per oggi". Lo dice il premier Mario Draghi intervenendo nella sala verde di Palazzo Chigi alla firma del Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale. "La pandemia ci ha rivelato la centralità del settore pubblico nel proteggere il nostro modo di vita e la qualità della nostra vita. Il secondo evento è il piano di Ripresa e resilienza. Questi due eventi richiedono nuove professionalità, investimenti in formazione e nuove forme di lavoro, come lo smart working, come si chiama in inglese, vediamo com'è cambiato il nostro modo di lavorare", aggiunge. (ANSA).