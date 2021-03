Vaccini: Moratti, merito Lombardia se Astrazeneca a over 65

MILANO, 10 MAR - "Se il vaccino Astrazeneca in Italia si può somministrare anche agli over 65 è grazie a Regione Lombardia". A rivendicare il merito dell'allargamento dei destinatari del vaccino è la vice presidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti, intervenuta nel corso della presentazione del protocollo per la partecipazione delle aziende produttive lombarde alla campagna vaccinale anti Covid-19. "Se non ci fosse stata Regione Lombardia, questa possibilità oggi non ci sarebbe - ha aggiunto - perché Regione Lombardia ha creato un tavolo tecnico mettendo insieme per la prima volta il Ministero con il direttore della prevenzione, Aifa, Agenas e 4 regioni e, attraverso questo tavolo tecnico, siamo riusciti a sbloccare". "Rivendico il ruolo di Regione Lombardia nell'essere riusciti a sbloccare una situazione che darà una possibilità davvero di avere un piano vaccinale più rapido - ha concluso Moratti -, perché senza Astrazeneca prima sopra i 55 e poi sopra i 65, non ci saremmo riusciti. I pareri scientifici sono stati i pareri scientifici fatti dalla Regione Lombardia, quindi rivendico questo successo della nostra Regione". (ANSA).