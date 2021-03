Covid: dg sanità Veneto, siamo in piena epidemia

VENEZIA, 10 MAR - "Siamo in piena epidemia,": lo dice il dg della sanità del Veneto, Luciano Flor, dicendosi preoccupato dell'andamento dei dati degli ultimi due giorni. Flor cita, in particolare, il dato dei ricoveri di oggi: "sono 50 i ricoveri, ci portano a numeri importanti". Numeri allarmanti che fanno riaprire nella regione nuovi posti letto per malati Covid e per le terapie intensive. "Stiamo pensando ad alcuni correttivi - conclude - compresa la sospensione di alcuni servizi sanitari". (ANSA).