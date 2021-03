Covid: convocata cabina regia per le 17 a P. Chigi

ROMA, 10 MAR - E' stata convocata per le 17 di oggi a Palazzo Chigi la cabina di regia del Governo, che si riunirà per valutare le ulteriori misure anti-Covid da mettere in campo alla luce delle ultime indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico. Le valutazioni saranno poi portate all'attenzione delle Regioni per una condivisione. (ANSA).