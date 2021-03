Pd: Bersani, con Letta si lavorava in amicizia e lealtà

ROMA, 10 MAR - "Letta ed io siamo la prova vivente che in quel partito una volta si poteva lavorare assieme in vera amicizia e in vera lealtà". Così Pier Luigi Bersani, parlamentare e Presidente di Articolo Uno Mdp-Leu, ad Agorà Rai Tre, su Enrico Letta. (ANSA).