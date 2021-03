Vaccini: Salvini, potenziarli senza pregiudizi geopolitici

ROMA, 10 MAR - "Errori e ritardi dell'Europa, aziende produttrici che tagliano le forniture: continua l'impegno a tutto campo per potenziare il piano vaccinale, senza pregiudizi geopolitici. Ottima notizia che il ministero dello Sviluppo economico (grazie alla Lega) abbia liberato 200 milioni di euro per la produzione nazionale di vaccini (domani ci sarà un'altra riunione operativa con i rappresentanti delle case farmaceutiche), con l'obiettivo di essere autonomi e non dipendere da altri nei prossimi mesi". Lo scrive su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini. (ANSA).