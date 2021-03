Amministrative: slittano all'autunno anche in Sardegna

CAGLIARI, 09 MAR - La Regione Sardegna si allinea al resto del Paese: le elezioni amministrative saranno rinviate nella finestra tra il 15 settembre e il 15 ottobre. Lo ha confermato oggi in Aula l'assessore degli Enti locali Quirico Sanna, annunciando la presentazione di un emendamento ad hoc nel testo unico della riforma che porta a sei le Province e a due le Città Metropolitane. Il Governo aveva già deciso qualche giorno fa per lo slittamento a causa dell'emergenza sanitaria, ma la Sardegna - come Regione a statuto speciale, e in ragione della suo status di Regione in zona bianca - avrebbe anche potuto scegliere di votare alla scadenza naturale. Nell'Isola saranno chiamati al rinnovo di sindaci e consigli 101 Comuni, solo tre sopra i 15mila abitanti. (ANSA).