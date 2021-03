Maltempo: in Molise neve a Capracotta e sul Matese

ISERNIA, 09 MAR - Un'ondata di maltempo sta interessando tutta la provincia di Isernia: neve in Altomolise e nell'area del Matese. Risveglio con temperature sotto lo zero termico e circa 20 centimetri di neve a Capracotta, Pescopennataro, Roccamandolfi. Scenari da cartolina, ma nessuno in strada poiché il Molise è zona rossa. Si transita regolarmente sulla Statale Trignina e al Valico di Castelpetroso. (ANSA).