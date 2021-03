Scuola: quasi 60 mila prove Invalsi svolte dai maturandi

ROMA, 09 MAR - Quasi 60 mila maturandi, per l'esattezza 59.264, ha svolto le prove Invalsi 2021, oltre il 47% del campione nella prima settimana di somministrazione. "Una risposta eccezionale quella della scuola - sottolinea il dirigente Invalsi Roberto RIcci - che nonostante le limitazioni imposte alla didattica in presenza, ha fornito prova di grande impegno e responsabilità. Questo ci rende orgogliosi e grati ai dirigenti ai docenti e agli studenti per il grande sforzo portato a termine". Da ieri sono riprese le prove e sta aumentando il numero delle scuole in cui si svolgono le prove. "Le rilevazioni ci forniranno informazioni preziose sullo stato di salute del nostro sistema scolastico - ha spiegato Ricci - è uno degli strumenti con il quale potremo trovare tutti insieme le soluzioni per recuperare ciò che non è stato possibile garantire in questi mesi. Non in una logica di individuazione negativa di ciò che non è stato raggiunto ma per costruire per il futuro". (ANSA).