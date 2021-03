Ue: Salvini, al lavoro per creare un nuovo gruppo

ROMA, 09 MAR - "Stiamo lavorando per creare un nuovo gruppo europeo, sono in contatto con i polacchi, gli ungheresi". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato su Fb da Annalisa Chirico. "Ingresso nel Ppe non è all'ordine del giorno. Serve qualcosa di nuovo: un certo tipo di Europa non è in grado di rispondere alle emergenze". (ANSA).