Corruzione: arrestato sindaco di San Vincenzo, 23 indagati

SAN VINCENZO, 09 MAR - E' stato arrestato per corruzione il sindaco di San Vincenzo (Livorno) Alessandro Bandini insieme a due imprenditori del Livornese. La guardia di finanza ha notificato oggi la misura degli arresti domiciliari al primo cittadino nel corso di un'indagine diretta dalla procura della Repubblica di Livorno, in esecuzione di tre ordinanze di custodia cautelare del gip che oltre al sindaco per il reato di corruzione (per un atto contrario ai doveri d'ufficio nell'ambito di gare d'appalto) hanno coinvolto anche due imprenditori edili locali. In tutto risultano 23 gli indagati. I due imprenditori sarebbero responsabili, secondo l'accusa, di dazioni illegittime la cui uscita dalla contabilità aziendale è stata dissimulata tramite il pagamento di fatture per operazioni inesistenti. Per un ulteriore indagato invece, ex segretario comunale, è stata richiesta l'interdizione dai pubblici uffici. Tra gli indagati, secondo quanto riferito dalla guardia di finanza in una nota, ci sarebbero anche il vice sindaco e due assessori in carica. Sempre nel corso dell'indagine sono state effettuate 23 perquisizioni tra Livorno, Firenze, Grosseto e Roma. (ANSA).