Covid: Salvini, lockdown nazionale sarebbe punitivo

ROMA, 09 MAR - "E' doveroso il ritorno alla vita dove si può. Lockdown nazionale? Non ho dati, ma sono favorevole a intervenire dove la situazione è a rischio, non in Sardegna o dove non c'è aumento di contagi. No a interventi in modo generico, ma in modo chirurgico. Un lockdown nazionale sarebbe punitivo. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato su Fb da Annalisa Chirico. (ANSA).