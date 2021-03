Pd: Merola, assenza di trasparenza sui nomi non va bene

BOLOGNA, 09 MAR - "Attraverso indiscrezioni giornalistiche sono usciti già diversi nomi per il futuro segretario o segretaria del Pd. A me risulta che l'unico organismo in carica sia composto dalla presidente del partito e dal comitato di presidenza da lei formato. L'assenza di trasparenza non va affatto bene". Così il sindaco di Bologna Virginio Merola in merito al dibattito dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti da segretario del Pd. "Non possono essere iniziative personali di capicorrente - prosegue - a occuparsi del nome. Serve un luogo di confronto urgente, se necessario anche rinviando la data dell'Assemblea Nazionale. Credo che la maggioranza che compone l'Assemblea Nazionale si debba convocare per discutere non solo di un nome ma di una prospettiva di mandato chiara per chiunque si proporrà alla guida del partito". (ANSA).