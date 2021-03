Oltre 17 milioni di spettatori per intervista Meghan e Harry

NEW YORK, 08 MAR - L'intervista di Oprah Winfrey a Meghan e Harry, andata in onda sulla Cbs, è stata vista da oltre 17 milioni di spettatori. Esattamente da 17 milioni e 100 mila, secondo i dati preliminari della Nielsen. Cifre che fanno dell'intervista uno degli eventi più visti dell'attuale stagione televisiva. I numeri tuttavia sono ben lontani dai 90 milioni di spettatori per il Super Bowl il mese scorso oppure dai 70 milioni dell'intervista nel 1999 di Barbara Walters a Monica Lewinsky. (ANSA).