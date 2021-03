Sardegna bianca:test ingresso scovano un positivo a Cagliari

CAGLIARI, 08 MAR - I test obbligatori sugli arrivi in Sardegna hanno scovato un caso di positività all'aeroporto di Cagliari-Elmas, dove da questa mattina sono attive sei postazioni per il controllo degli ingressi nell'Isola come da ordinanza del governatore Christian Solinas per preservare la fascia bianca. Il giovane contagiato, che è stato sottoposto oltre al tampone rapido a quello di molecolare di conferma, è stato registrato su uno dei primi due voli da Roma e Milano ed è stato posto subito in isolamento. Complessivamente sono 236 i passeggeri sbarcati con i due voli dei quali il 54% ha fatto il test, mentre il 30% era già munito di certificato con esito negativo di un tampone effettuato entro 48 prima della partenza per l'Isola. Solo il 10% ha deciso di fare il test successivamente, come impone l'ordinanza regionale. (ANSA).