Zingaretti, ci sarà forza e autorevolezza per fare chiarezza

ROMA, 08 MAR - "Basta polemiche. C'è stato in questi mesi un gruppo dirigente vicino a me a cominciare da Orlando, Franceschini, D'elia, Cuperlo, Zanda, Cuppi, Bettini, De Micheli, Oddati e Chiara Braga e tanti altri e tanti Sindaci amministratori e dirigenti nei territori. L'ho già' detto ieri". Lo ha detto il segretario uscente del Pd e presidente della Regione, Nicola Zingaretti, a margine dell'inaugurazione del treno sanitario a Termini. "Ho fiducia che ci sarà la forza e l'autorevolezza per fare chiarezza dove io non sono riuscito e a rilanciare insieme un progetto per l'Italia" ha aggiunto. (ANSA).