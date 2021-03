Weekend di follia a Nuoro, accoltellato un minorenne

NUORO, 08 MAR - Il primo weekend in zona bianca si trasforma in due serate di follia a Nuoro, complici probabilmente l'acol e la droga. Dopo la maxi rissa sabato sera davanti a un bar di Istiritta nel centro storico, che ha avuto le caratteristiche di una guerriglia urbana, anche la serata di domenica è finita in rissa in viale Repubblica, una zona periferica della città. Stavolta però poteva finire in tragedia: un minorenne è stato accoltellato probabilmente da un coetaneo ed è finito in codice rosso all'ospedale San Francesco di Nuoro. Il giovane non è in gravi condizioni ma viene tenuto sotto osservazione dai medici, mentre il presunto aggressore è stato rintracciato e interrogato dai Carabinieri di Nuoro che indagano sull'episodio. La nuova rissa, anticipata dai quotidiani sardi e confermata all'ANSA dagli investigatori, è avvenuta ieri sera intorno alle 20 quando la discussione tra i due giovanissimi è finita nel sangue dopo insulti e minacce. Uno dei due contendenti ha infatti estratto un coltello provocando una ferita profonda all'addome e lasciando l'amico per terra fino all'arrivo dell'ambulanza. Mentre i carabinieri cercano di ricostruire l'accaduto, la Squadra Mobile di Nuoro ha acquisito i filmati di telecamere e dei telefonini per cercare di identificare i ragazzi presenti. (ANSA).