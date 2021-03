8 marzo: Casellati, donne protagoniste di nuova resistenza

ROMA, 08 MAR - "Pensiamo all'apporto decisivo delle donne nel contesto del tutto inedito dell'emergenza sanitaria. Divise tra casa e lavoro, su di loro è caduto il peso maggiore della crisi. Sono state protagoniste di una nuova resistenza, combattuta con le armi dell'intelligenza, della generosità, della concretezza e della forza di volontà. Un contributo determinante, che non è stato pienamente compreso e valorizzato pensando alla ripresa del nostro Paese". E' un passaggio del messaggio del presidente del Senato Elisabetta Casellati pubblicato sul blog della Fondazione Marisa Bellisario, in occasione della Festa della Donna. "Per parlare oggi di parità di genere - aggiunge - occorre riconoscere, di fatto e non solo a parole, che il potenziale femminile è espressione di un valore economico, oltre che sociale: il capitale umano delle donne, che sono la colonna vertebrale della famiglia e della società, vale più di un punto di Pil". (ANSA).