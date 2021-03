Viggiù si candida ad essere il primo paese Covid-free

VIGGIÙ (VARESE), 08 MAR - Con la vaccinazione di massa della scorsa settimana che ha coinvolto quasi tutti gli abitanti maggiorenni, mentre già si predispone il piano per la seconda dose, Viggiù, in provincia di Varese, si candida ad essere uno dei primi paesi 'covid free' in Italia. "Ovviamente dobbiamo mantenere tutte le precauzioni, non possiamo tralasciare le attenzioni fin qui seguite - ha detto il sindaco Emanuela Quintiglio - Ma sono fiduciosa, non solo siamo diventati un modello nazionale per il piano vaccinale, ma se prosegue così mi sento di aggiungere che per l'estate qui saremo tranquilli, e invito chi cerca un posto di villeggiatura a venirci a visitare". La vaccinazione di massa, preceduta da uno screening collettivo, è stata decisa dopo che nel paese si erano registrati vari focolai di infezione e soprattutto erano state rilevate diverse varianti, come quella scozzese individuata per la prima volta in Italia. Ancora è allo studio cosa abbia provocato un tale fenomeno in un comune di 5000 abitanti, nel cuore della Vanceresio, uno dei posti più belli e panoramici della Lombardia, al confine con la Svizzera, quindi anche zona di lavoratori frontalieri. "Se contiamo il personale sanitario e altre categorie che erano già state vaccinate in precedenza - ha aggiunto il sindaco - Possiamo concludere che l'80% degli abitanti ha avuto la prima dose di vaccino: non possiamo che essere più che soddisfatti''. (ANSA).