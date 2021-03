Sardegna bianca:test in aeroporto Cagliari su 300 passeggeri

CAGLIARI, 08 MAR - Tre postazioni per accogliere i passeggeri in arrivo all'aeroporto di Cagliari-Elmas. I primi a sottoporsi ai controlli, dislocati nell'area arrivi internazionali dell'aerostazione, circa 300 viaggiatori suddivisi nei primi due voli Alitalia della mattina, atterrati poco dopo le 10 e in arrivo da Milano Linate e Roma Fiumicino. Certificato di vaccinazione o di negatività alla mano per una rapida verifica o tampone nell'area dedicata con gli operatori sanitari dell'Ats in campo, insieme alla protezione civile. Ad attendere i primi passeggeri e assistere di persona ai test in ingresso nell'Isola anche l'assessore regionale del Turismo Gianni Chessa che alle 12, insieme al governatore Christian Solinas, incontrerà gli operatori della filiera del turismo in vista della prossima stagione estiva. Ed è probabile che si discuterà anche del "passaporto sanitario" per arrivare nell'Isola. (ANSA).