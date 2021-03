13,2 mln con il 49.9% per la prima parte della finale di Sanremo

SANREMO, 07 MAR - La serata finale di Sanremo 2021, che ha incoronato vincitori i Maneskin, ha raccolto su Rai1 13 milioni 203 mila telespettatori pari al 49.9% di share nella prima parte, 7 milioni 730 mila con il 62.5% nella seconda. In media, la serata finale ha ottenuto 10 milioni 715 mila spettatori con il 53.5% di share. In valori assoluti gli ascolti recuperano terreno, avvicinandosi alla media della serata finale dell'anno scorso (11 milioni 477 mila spettatori, ma con uno share più alto, il 60.6%) e ponendosi in linea con l'ultima serata del festival 2019 (10 milioni 622 mila con il 56.5%). Nel 2020 la prima parte dell'ultima serata aveva ottenuto 13 milioni 638 mila telespettatori con il 56.8% di share nella prima parte e 8 milioni 969 mila con il 68.8% nella seconda. (ANSA).