Covid: gente in strada in centro a Napoli ma senza criticità

NAPOLI, 06 MAR - Gente in strada a Napoli nell'ultimo weekend in zona arancione prima del passaggio da lunedì in zona rossa senza, tuttavia, situazioni di particolare criticità. Nella centrale via Toledo napoletani a passeggio ma finora non si è vista la folla come nelle scorse settimane. Qui tanti i rappresentanti delle forze dell'ordine che sono a presidio dell'area. Più affollate invece le vie dello shopping nel quartiere Vomero. Nell'isola pedonale Scarlatti- iordano tanta gente in giro tra ultimissimi saldi, alla ricerca di un'occasione, e chi ne approfitta per una passeggiata prima delle restrizioni che scatteranno da lunedì con il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione. (ANSA).