Napoli: scontro tra auto e moto a Scampia, due morti

NAPOLI, 06 MAR - Due uomini - di 41 e 31 anni - hanno perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto la scorsa notte in via Arcangelo Ghisleri, nel Rione napoletano di Scampia. Le due vittime erano in sella ad uno scooter che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con una utilitaria sulla quale viaggiavano tre ragazze. Per loro le conseguenze dell'impatto non sono gravi. I due uomini sono stati immediatamente soccorsi ma per loro non c'è stato nulla da fare. Sulla vicenda indagano gli agenti della polizia municipale. (ANSA).