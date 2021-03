Recovery: appello Anci Sicilia a comuni del Sud, fare rete

PALERMO, 06 MAR - "In continuità con il percorso di confronto e condivisione da tempo instaurato tra le Anci delle regioni del Sud la prossima settimana, come Anci Sicilia, proporremo un incontro per sviluppare e consolidare una piattaforma con le proposte per un pieno coinvolgimento delle realtà territoriali meridionali in vista del Recovery Plan". Lo annuncia il presidente di Anci Sicilia e sindaco di Palermo Leoluca Orlando sottolineando che "il Sud, enorme bacino di risorse culturali, umane e naturali, può essere una grande opportunità di ritorno, non solo economico, degli investimenti destinati alla transizione digitale ed ecologica". "Perché ciò sia possibile - prosegue Orlando - è necessario un processo riformatore per consentire alle amministrazioni comunali di poter utilizzare competenze, risorse e procedure adeguate alla grande sfida europea, per evitare che il Recovery Plan confermi ed aumenti il divario tra i territori, le marginalità e in definitiva le diseguaglianze territoriali e sul versante di diritti e servizi tra cittadini italiani in dipendenza del luogo di residenza". "Abbiamo di fronte grandi sfide - osserva il presidente di Anci Sicilia - e anche grandi opportunità. In questo momento fondativo è forte in noi la consapevolezza che l'Europa ha bisogno dell'Italia e l'Italia ha bisogno del Sud. Perché se è vero che fuori dall'Europa c'è meno Italia e meno Sud, è anche evidente che gli obiettivi di crescita necessari per rendere sostenibile l'ambizioso progetto per le nuove generazioni richiede l'attivazione di tutte le risorse disponibili". (ANSA).