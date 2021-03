Covid: Acquaroli, Rt sopra 1 (1,08) prima volta da 15/11

ANCONA, 06 MAR - "Questa settimana, per la prima volta dallo scorso 15 novembre, l'indice Rt della nostra regione ha superato l'1 ed è stato confermato a 1,08". Lo ha ricordato in un post su Facebook il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. "La curva pandemica mostra una ripresa - spiega - e i numeri denotano un aumento dei contagi su tutto il territorio regionale, così come sta avvenendo in tutta Italia, anche a causa della presenza delle nuove varianti che mostrano una maggiore diffusività anche tra le fasce più giovani". Per il 16 marzo è stata fissata anche una seduta del Consiglio regionale dedicata alla situazione pandemica da Covid-19 nelle Marche. Ricordando la conferma delle Marche in zona arancione anche per la prossima settimana, da parte del ministro Speranza, Acquaroli ricorda che quindi "fino a domenica 14 marzo varranno totalmente" le misure adottate con la sua ultima ordinanza che prevede "le province di Ancona e Macerata in zona rossa, e anche la Dad al 100% delle scuole di ogni ordine e grado e degli atenei, mentre quelle di Pesaro e Urbino, Fermo e Ascoli Piceno restano in zona arancione, con la Dad al 100% delle scuole medie, superiori e delle università, adottata con provvedimento regionale". "Ricordo a tutti che con il nuovo Dpcm (in vigore da oggi, ndr) - conclude - cambiano alcune regole per la zona arancione e la zona rossa. A questo link potrete trovare l'ordinanza e le principali disposizioni del nuovo Dpcm". (ANSA).