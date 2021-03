Cantonieri investiti nel Torinese, vittime diventano due

TORINO, 05 MAR - Non ce l'ha fatta Massimiliano Ferrero, il cantoniere di 57 anni investito mercoledì pomeriggio da un mezzo compattatore di rifiuti alle porte di Pinerolo (Torino). Nonostante le cure dei sanitari, l'uomo è morto dopo due giorni di agonia all'ospedale Cto di Torino, dove era stato ricoverato in prognosi riservata. Nell'incidente era morto sul colpo un altro cantoniere, Rino Riceli di 45anni. L'incidente sulla strada SP 129, che conduce a Buriasco. Le due vittime, cantonieri della Città metropolitana di Torino in servizio al Circolo di Pinerolo, erano scesi dal loro automezzo nell'ambito di una attività di sorveglianza stradale quando il compattatore li ha travolti. (ANSA).