Covid: oltre 24mila positivi in 24h, superati 3 milioni casi

ROMA, 05 MAR - Nuovo balzo dei test positivi al coronavirus nelle 24 ore: oggi sono oltre 24 mila, portando il totale dei casi accertati in Italia da inizio epidemia a superare i 3 milioni. Le vittime, con le 297 odierne - dato in calo - si avvicinano sempre di più alla spaventosa soglia di 100 mila. Continuano a salire di oltre 200 al giorno anche i ricoverati in terapia intensiva, sempre secondo il bollettino del ministero della Salute, portando il totale dei pazienti in rianimazione di nuovo oltre i 2.500. Oggi i test positivi sono stati per la precisione 24.036, portando il totale a 3.023.129. Dall'inizio dell'emergenza sono morte 99.271 persone. Sono 378.463 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 339.635. Il tasso di positività è del 6,3%, in calo dello 0,4 rispetto al 6,7% di ieri. Sono esattamente 2.525 i pazienti in terapia intensiva, 50 in più rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono 222 (ieri erano stati 232). Nei reparti ordinari ci sono invece 20.374 persone, in aumento di 217 unità rispetto a ieri. Ci sono poi 456.470 attualmente positivi, in aumento di 10.031 rispetto alla giornata di ieri. I guariti e i dimessi dall'inizio dell'emergenza sono invece 2.467.388, con un incremento di 13.682 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono ora 433.571 persone (+9.764 rispetto a ieri). La Lombardia fa segnare oltre 5 mila e 200 test positivi, seguita dall'Emila Romagna con più di 3 mila e 200. (ANSA).