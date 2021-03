Dolomiti Superski archivia stagione e punta sull'estate

BOLZANO, 05 MAR - Dolomiti Superski archivia la stagione invernale 2020-2021 che non è mai decollata. "Le perdite oscillano tra il 90-95% del fatturato per chi opera sia d'inverno che d'estate e del 100% per chi ha una vocazione puramente invernale, tenendo presente che nel nostro settore i costi incomprimibile sono del 72%", spiega Andy Varallo, presidente del consorzio sciistico. A questo punto Dolomiti Superski punta già sulla stagione estiva che nel 2020, nonostante la pandemia, aveva dato buoni risultati. Il primo Dpcm del governo Draghi prolunga la chiusura degli impianti di risalita e il divieto di utilizzo degli stessi da parte degli sciatori amatoriali, fino al 6 aprile . "Dopo l'Immacolata, Natale, Capodanno e Carnevale, ora viene a mancare anche la Pasqua, ultima ricorrenza della stagione invernale in cui la pratica dello sci poteva essere combinata con qualche giorno di vacanza", fa presente Varallo. Dolomiti Superski con i suoi comprensori sciistici affiliati, ne prende atto e rinuncia a una apertura per pochi giorni dopo il 6 aprile. Il consorzio guarda però con fiducia verso la stagione estiva. "In tempi di Covid la montagna garantisce ampi spazi e speriamo, grazie ai vaccini, di riabbracciare anche la clientela internazionale e di ridare ottimismo agli operatori". (ANSA).