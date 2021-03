Vaccini:Lazio chiede a governo di produrre Sputnik in Italia

ROMA, 05 MAR - "Ho chiesto oggi durante l'incontro con le Regioni al Governo nelle persone dei ministri degli Affari regionali e della Salute rispettivamente, Mariastella Gelmini e Roberto Speranza di valutare tra l'altro la possibilità di produrre anche in Italia il vaccino russo Sputnik V su cui si è avviata la rolling review di Ema e comunque di valutare la possibilità già di opzionare il vaccino per farsi trovare pronti dopo l'eventuale via libera di EMA e di AIFA". Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. (ANSA).