Orlando ai Dem, c'è iniziativa per ripensamento Zingaretti

ROMA, 05 MAR - E' in corso un'iniziativa per convincere Nicola Zingaretti a ripensare la sua scelta di dimettersi ma ad ora l'intenzione del segretario è quella di non tornare indietro. E' quanto avrebbe detto, secondo diverse fonti, il vicesegretario Andrea Orlando nella riunione della segreteria al Nazareno. L'incontro si è chiuso senza dibattito, con una informativa sui prossimi passaggi. Orlando avrebbe invitato tutti ad avere attenzione anche nella comunicazione e a non presentare il passo indietro del segretario come un gesto umorale perché le dimissioni del leader di un grande partito - avrebbe rimarcato - sono un fatto politico. (ANSA).