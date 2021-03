Intesa: nuovo piano da 50 mld per finanziare rilancio pmi

MILANO, 05 MAR - Intesa Sanpaolo mette in campo 'Motore Italia', un nuovo piano da 50 miliardi di euro di nuovo credito in favore delle piccole e medie imprese per la liquidità e investimenti nella transizione sostenibile e digitale. Il nuovo piano di finanziamenti e iniziative ha l'obiettivo di consentire alle piccole e medie imprese italiane di superare la fase di difficoltà provocata dalla crisi generata dalla pandemia e rilanciarsi attraverso progetti di sviluppo e crescita. Il programma è stato presentato oggi nel corso di una iniziativa organizzata da Intesa Sanpaolo. La misura fondamentale del programma prevede nuove soluzioni di allungamento della durata dei finanziamenti in essere, ampliando le iniziative di sostegno alla liquidità già messe in atto nel corso del 2020. Previsti inoltre ulteriori interventi per preparare le piccole e medie imprese al rilancio economico e al recupero di competitività attraverso investimenti per la transizione digitale e sostenibile, in linea con i futuri obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Recovery Plan). A distanza di un anno dalle prime misure intraprese per la "tenuta dell'economia, Intesa Sanpaolo si conferma fedele alleato delle pmi adottando con tempestività, in questa fase ancora critica, la misura più idonea e indispensabile per offrire loro maggiore tranquillità finanziaria: l'estensione della durata dei finanziamenti in essere", afferma Stefano Barrese, responsabile della divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. (ANSA).