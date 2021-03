Covid: Piemonte, Corte conti indaga su spesa pubblica

TORINO, 05 MAR - Sono "numerosi" i fascicoli aperti nel 2020 dalla procura della Corte dei Conti del Piemonte per questioni legate al Covid e, in particolare, alle spese della pubblica amministrazione. Diversi, inoltre, riguardano i "decessi nelle Rsa e case di cura". E' quanto si ricava dalla relazione diffusa dal procuratore regionale, Quirino Lorelli, all'inaugurazione dell'anno giudiziario. "Si tratta - ha spiegato - di fatti collegati alla fase pandemica e ai correlati acquisti di beni, merci e servizi da parte degli enti del Servizio sanitario regionale". I nuovi procedimenti, insieme a quelli sulle Rsa e sugli indennizzi per l'eccessiva durata dei processi (la cosiddetta Legge Pinto), hanno contribuito in misura significativa all'aumento complessivo dei casi incardinati dalla procura nel corso dell'anno, che sono stati 4.817 rispetto ai 4.224 del 2019 (+14%). (ANSA).