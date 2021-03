Di Maio, serve unità, non inutili scorribande politiche

ROMA, 05 MAR - "In questo momento serve solo unità. La situazione ancora è in fase emergenziale e non possiamo stare dietro a inutili scorribande politiche". E' quanto scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook. "Tutti dobbiamo assumerci la responsabilità di governare e traghettare il Paese fuori dalla pandemia," aggiunge, sottolineando che "c'è un Paese da ricostruire, una campagna di vaccinazione da portare avanti" e che "noi siamo determinanti. E lo dimostrano i fatti". (ANSA).