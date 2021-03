Gregoretti: udienza Gup a Catania con ambasciatore Massari

CATANIA, 05 MAR - E' cominciata, a Catania, con la deposizione, come testimone, dell'ambasciatore Maurizio Massari, in qualità di rappresentante permanente dell'Italia all'Unione Europea, l'udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio dell'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona per il ritardo dello sbarco da nave Gregoretti di 131 migranti nel luglio del 2019 ad Augusta, nel Siracusano. La deposizione dell'ambasciatore, davanti al Gup Nunzio Sarpietro, dovrebbe essere incentrata sugli accordi per la 'ridistribuzione' nei Paesi Europei dei migranti che sbarcavano in Italia. L'ex ministro Salvini è presente nell'aula bunker del carcere di Bicocca assistito dal suo legale, l'avvocato Giulia Bongiorno. Le parti civili nel procedimento sono AcccoglieRete, Legambiente ed Arci, rappresentate rispettivamente dagli avvocati Corrado Giuliano, Daniela Ciancimino e Antonio Feroleto, e una famiglia di migranti che era a bordo della Gregoretti, rappresentata dall'avvocato Massimo Ferrrante. Per la Procura distrettuale di Catania è presente il sostituto Andrea Bonomo. (ANSA).