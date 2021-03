Covid: La Maddalena proroga zona rossa sino al 12 marzo

SASSARI, 05 MAR - Mentre tutto il resto della Sardegna è in zona bianca, il sindaco de La Maddalena, Fabio Lai ha annunciato su Facebook la proroga di una settimana della zona rossa sull'Isola dell'omonimo Arcipelago, che sarebbe dovuta scadere oggi. "Che la curva di contagio sia cresciuta a livello esponenziale ormai è un dato inconfutabile. In meno di un mese siamo passati da 5 casi a 64 - scrive - A seguito di colloqui con l'assessorato alla Sanità e con l'azienda sanitaria, si è ritenuto necessario estendere la zona rossa per un'ulteriore settimana. Domani comunicheremo le nuove restrizioni, in quanto adegueremo l'ordinanza alle norme nazionali previste dal dpcm Draghi. Vi chiedo aiuto davvero affinché questo ulteriore sacrificio non sia inutile". Con La Maddalena sono in lockdown anche San Teodoro, sino al 10 marzo, e Bono, sino a domani, 6 marzo. E proprio tutti e tre i comuni del Sassarese, "accomunati da un periodo difficile di lockdown per arginare la diffusione virale", hanno presentato un'istanza alla Regione Sardegna" per l'adozione di misure a tutela della salute pubblica e dell'economia locale. In particolare viene chiesta "l'attuazione di una campagna vaccinale di massa e la predisposizione di ristori per tutte le attività colpite dalla crisi economica, causata dall'emergenza epidemiologica". (ANSA).