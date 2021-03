Covid: Marche, anche Macerata in zona rossa da 6 marzo

ANCONA, 04 MAR - Da sabato 6 marzo nelle Marche, zona rossa per le province di Ancona - già inserita in questa fascia - e Macerata, con conseguente stop alla didattica in presenza per le scuole di ogni ordine e grado, comprese le Università. Nelle altre province marchigiane - Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro Urbino -, pur restando in zona arancione, si applicherà la Dad al 100% per le secondarie di primo grado e di secondo grado (medie e superiori) e Università con l'esclusione dunque di Infanzia ed Primarie. Lo prevede un'ordinanza che verrà firmata domani dal presidente Acquaroli alla luce dell'analisi del trend Covid-19 fatta con servizio Sanità. "Nessuna decisione viene presa a cuor leggero, - spiega con un post su Fb il presidente Francesco Acquaroli - chiudere le scuole o adottare zone rosse sono scelte dolorose ma di responsabilità, sostenute da analisi tecniche e da dati epidemiologici che ci dicono che è giusto intervenire. Domani - annuncia - firmerò un'ordinanza con la quale, a partire da sabato, le province di Ancona e di Macerata saranno in zona rossa che prevede, tra le altre misure, la chiusura, con Dad al 100%, di tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi i servizi educativi dell'infanzia e le Università". "Restano in zona arancione le province di Pesaro e Urbino, Fermo e Ascoli Piceno, - prosegue - dove disporremo la Dad al 100% per le scuole medie, le scuole superiori e le Università. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per i laboratori, gli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali. L'ordinanza che firmerò domattina - precisa - sarà valida fino a domenica 14 marzo". Misure, ribadisce il governatore, "imposte" dall'andamento dei contagi nella regione. "Questo provvedimento - afferma Acquaroli - è necessario per la salvaguardia della salute e della sicurezza dei cittadini marchigiani, per la tenuta delle strutture sanitarie e soprattutto per cercare di scongiurare scenari peggiori". (ANSA).